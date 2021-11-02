В столице Мордовии зарегистрирована вспышка бешенства

Очередной за год случай бешенства зафиксирован в республике за первые месяцы 2022 года. На этот раз опасная инфекция подтвердилась у домашнего кота в Октябрьском районе и дворового щенка в центре Саранска.

Первый факт бешенства был подтвержден у дикой лисицы, когда та вышла к людям и набросилась на женщину. Случай произошел в Краснослободском районе. Лисы – главные разносчики бешенства в регионе. В последнее время, как отмечают местные жители, лисы стали все ближе подходить к людям. Их часто замечают охотящимися на уток у реки Саранки в Пушкинском парке и даже видели на Советской площади.

На тех улицах, где обнаружены очаги, установлен карантин, проводятся профилактические мероприятия. В лесах ветеринарные сотрудники раскладывают лакомства для диких животных, содержащие вакцину от бешенства.

Источник: https://yandex.ru