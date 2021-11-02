В Мордовии умерла известный тренер по гимнастике

В пятницу, 4 февраля, в Саранске умерла известный тренер по художественной гимнастике Наталья Миронюк. Ей было 69 лет.

Печальную новость сообщила «Художественная гимнастика в Мордовии». Наталья Миронюк проработала в этой школе более 20 лет. С 2017 по 2020 была главным тренером по художественной гимнастике в республике. За время работы получила множество наград и благодарностей от министерства спорта Мордовии и РФ.

Юные таланты в ее руках становились победителями и призерами на республиканских и всероссийских соревнованиях. Она подготовила много спортсменов-разрядников.

Ежегодные соревнования «Победа», «Парад граций», «Шумбарт, молодость» – это ее заслуга. Ученики Натальи Владимировны в некрологе написали, что ее светлая память останется в их сердцах, а ее имя – в истории художественной гимнастики.

Источник: https://yandex.ru