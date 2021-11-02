Ремесленники Мордовии проведут конгресс

Конгресс ремесленников хотят впервые провести в республике. Он ознаменуется не только демонстрацией изделий народных умельцев. На форуме будут присутствовать представители заинтересованных ведомств, с которыми ремесленники обсудят существующие проблемы.

По поручению Главы республики был учрежден Художественно-экспертный совет по народным промыслам и ремеслам. Министр культуры Мордовии Светлана Баулина рассказала, что работы очень много. Необходимо структурировать работу, очень важно помочь мастерам найти свою нишу, расширить возможности по реализации их уникальной продукции.

Артем Здунов считает, что предметы народного искусства могут стать этническим брендом республики. Это сделает ее более привлекательной для туристов. Поэтому необходима помощь в продвижении продукции, привлечение грантов.

Светлана Никитовна заявила, что практика подобных фестивалей обязательно продолжится, но надо по-новому подойти к их организации и контенту.

Источник: https://izvmor.ru