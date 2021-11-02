В Ковылкинском районе начали развивать туризм

В Ковылкинском районе власти решили развивать туризм. Был разработан новый маршрут, который познакомит гостей с богатой историей.

Туристам предложат посетить местные достопримечательности: железнодорожный вокзал, построенный еще в 1892 году, памятник комиссару железных дорог Ковылкину С.Т., памятник паровозу, который более 70 лет встречает и провожает поезда разных направлений.

История Ковылкино неразрывно связана с именем легендарного помещика И. А. Арапова. Именно при нем село превратилось в транспортный центр.

По завершении маршрута в Центре культуры гостей ждет угощение от бабы Зины в виде пшенных блинов и каши в чугунке.

Игорь Бутяйкин, глава района, проверил новое направление, и заметил, что необходимо позаботиться о дополнительных местах отдыха и питания для туристов.

Источник: https://izvmor.ru