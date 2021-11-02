День Рысения отметили в Мордовском заповеднике

Рысь – символ Мордовского заповедника. В ее честь каждый год проводят праздник. В субботу, 5 февраля, в заповеднике собрались любители зимних забав.

Главным мероприятием была спортивная гонка «Бежим за заповедники», в ходе которой участники отвечали на вопросы экологической викторины о природоохранных местах России. Такую тему выбрали не случайно. В январе 2022г. заповедная система России отметила 105 лет.

После состязаний гости и участники гонки переместились на развлекательную площадку. Победители получили призы от заповедника и от спонсоров праздника. Партнеры организовали разные увеселения: зимние забавы, катания с горки.

Игра Лазертаг покорила и затянула самых авантюрных посетителей. В конкурсе на лучшую зимнюю фигуру участники могли проявить выдумку и мастерство. Лучших определяли голосованием болельщиков. Умельцы также получили призы.

В фотозоне желающие делали снимки с виновницей торжества – рысью и очень ласковой пандой.

Источник: https://www.mordovmedia.ru