В Саранске обсудили, как реализуются национальные проекты

Владимир Сидоров в субботу, 5 февраля, провел совещание с Кабинетом министров и главами муниципальных образований по вопросам исполнения национальных проектов. Главными темами были строительство социально значимых объектов и ремонт дорог.

Премьер-министр сообщил, что на обновление асфальтного покрытия будет выделено 700 млн рублей. Но главы муниципалитетов безответственно относятся к исполнению своих обязанностей. До сих пор не представлено ни одной заявки на выполнение работ.

По словам Председателя Правительства, строительство школы в Саранске затянулось. Необходимо ускорить темпы, не выходя за рамки графика. При необходимости организовать работу в две смены.

Руководитель призвал чиновников подготовить необходимую документацию, не затягивать со сроками реализации проектов. «Это зона вашей ответственности!» - заключил он.

Источник: https://izvmor.ru