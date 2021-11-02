Жители с. Вырыпаево стали заложниками снегопада

Жители села Вырыпаево Ромодановского района не могут добиться от властей дороги, которая должна соединить их с цивилизацией. Сельчанам тяжело купить продукты, добраться до работы и просто выехать по делам в райцентр.

Дорога до села давно пришла в негодное состояние. Даже самые отчаянные таксисты не соглашаются по ней ехать. Но настоящая беда пришла со снегопадами. Дорогу попросту завалило.

Власти уже не первый год обещают построить дорогу до д. Николаевка. Даже установили желтую табличку. На этом тревоги властей о народе закончились, да и сроки окончания работ (15.12.2018г.) давно прошли.

Ситуация усугубляется тем, что в селе закрылись оба продуктовых магазина за невыгодностью. Хлеб теперь привозят только два раза в неделю.

В надежде, что власти наконец-то их услышат, сельчане написали письмо в издание «Известия Мордовии» и попросили редакцию его опубликовать.

Источник: https://izvmor.ru