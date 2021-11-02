В Инсаре будут печь свой хлеб

Инсарские предприниматели встретились с представителями Минэкономики РМ. На встрече они обсудили одну из главных проблем района - необходимость создания своего хлебопекарного производства.

Бизнесменам подробно рассказали о различных формах государственной поддержки, в том числе и нефинансовой. Представитель Гарантийного фонда сообщил о возможностях поручительной поддержки бизнеса. От коммерсантов поступила просьба об увеличении срока льготного кредитования с 24 до 36 месяцев.

Специалисты районного отделения соцзащиты разъяснили преимущества социального контракта, который помогает людям с низким доходом преодолеть трудности и добиться достойного заработка.

Источник: https://izvmor.ru