Народные приметы на 7 февраля подскажут, будет ли осень ранней

Снегопад, который наблюдается в седьмой день последнего зимнего месяца, предвещает раннюю осень.

Соответствующая примета имеет место в своде народных поверий, который был составлен несколько столетий назад и сохранился до наших дней. Стоит отметить, что в былые времена погодная обстановка была обусловлена несколько иными климатическими особенностями, по причине чего сейчас актуальность поверий находится на более низком уровне.

Кроме того, снегопад 7 февраля сулит затяжную осень.

Белые облака в седьмой день последнего месяца зимы предвещают сильные морозы в краткосрочной перспективе.