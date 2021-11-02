В понедельник в Мордовию придет потепление

Холодный фронт постепенно покидает территорию республики. В понедельник, 7 февраля, ожидается повышение температуры воздуха, в том числе и ночной.

В воскресенье, 6 февраля, еще сохранится морозная погода и сильные снегопады. Но уже с понедельника синоптики обещают, что в регион придет аномально теплая для февраля погода.

Уже к 12 часам дня столбики термометров поднимутся до -3 градусов, юго-западный ветер достигнет 3 м/с. Сохранится сильная облачность. К вечеру температура опустится до -6 градусов.

Несмотря на потепление, снег идти не перестанет, обильные снегопады ожидаются в среду и четверг. Дорожные службы предупреждают население о гололедице и призывают быть осторожными на дорогах.

Источник: https://yandex.ru