Коронавирус в Мордовии набирает обороты

Количество заболевших в республике стремительно растет. По данным оперштаба, сегодня, 6 февраля, выявлен 531 случай заражения.

Несмотря на предпринятые властями меры, кривая заболеваемости неуклонно ползет вверх. В пятницу количество заболевших перешагнуло порог в 500 случаев. Коварная болезнь не позволяет расслабляться, не прощает легкомысленного отношения к своему здоровью. 92 человека сегодня были госпитализированы с подтвержденным диагнозом.

Утешает, что выросло, хоть и не намного, число выздоровевших – 195 человек. На 5 человек больше, чем вчера. Но не снизилась смертность. Как и в пятницу, сегодня умерло 4 человека. На больничных койках продолжают оставаться 332 пациента.

В России выявили 180071 случай за сутки. Умер 661 человек.

Источник: https://izvmor.ru