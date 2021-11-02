В Мордовии объявлен конкурс «Лучшая книга 2020/21»

Конкурс «Лучшая книга» организован Национальной библиотекой им. А. С. Пушкина при поддержке Министерства культуры РМ. Участвовать могут книги, поступившие в книжную палату до 31 марта 2022 года.

Цель конкурса – популяризировать книги писателей Мордовии, привлечь внимание к родному языку, укрепить творческие союзы писателей. На испытания не принимается учебная литература, переизданные книги.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов: сначала книги распределят по номинациям, затем экспертный совет определит финалистов. После этого поведут онлайн-голосование, а также анкетирование, которое будет проходить прямо на книжной выставке. Заключительный этап придется на период с 1 по 14 августа – эксперты определят победителей.

Источник: https://izvmor.ru