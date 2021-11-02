В Инсаре построены новые детские площадки

Заместитель главы Инсарского района Ришат Капкаев доложил о построенных детских площадках. По его словам, все объекты были возведены в 2021 году, сейчас ведется контроль по соблюдению правил безопасности и качества объектов.

В прошлом году в Инсаре были благоустроены 3 дворовых территории: заасфальтировали дорожки, установили ограждения для детских площадок, расставили скамейки и урны.

Новая современная детская площадка появилась и в районе новостройки по улице Советская. В селе Казеевка возвели площадку по программе «Комплексное развитие сельских территорий». По словам замглавы, детские площадки есть в каждом микрорайоне, детям есть, где играть.

Городской парк тоже не обошли вниманием. В нем появились заасфальтированные дорожки, прогулочные зоны, спортивные комплексы. Теперь парк стал местом отдыха для людей разных возрастных групп.

Источник: https://izvmor.ru