Сельский школьник из Мордовии победил на олимпиаде в Казани

Ученик 10-го класса школы в Кочкуровском районе Шамиль Жарков одержал победу на Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе в Казани. Журналисту «Известий Мордовии» школьник рассказал, что победы не ожидал, поскольку на состязаниях у него были очень сильные соперники.

К олимпиаде десятиклассник готовился вместе со своей учительницей Светланой Ибрагимовой. Но, находясь уже в столице Татарстана, он понял, что речь казанцев сильно отличается от речи татар Мордовии. Несмотря на различия в ударениях и произношении, Шамиль поразил жюри на конкурсе чтецов. За стихотворение «Красная ромашка» Мусы Джалиля он получил высшую оценку.

В Казани школьник ознакомился с достопримечательностями, посетил местный театр, много общался с ровесниками. Все это произвело неизгладимое впечатление на молодого человека. По его словам, само участие в олимпиаде, посещение столичных культурных мест – для него это уже победа.

Источник: https://izvmor.ru