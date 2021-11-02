В Мордовии продолжают собирать пластиковые крышечки

В республике продолжается сбор крышек от пластиковых бутылок, начатый 2 декабря 2021 года. Акция стартовала в рамках благотворительного проекта «Добрые крышечки».

Во всех школах Саранска были установлены специальные контейнеры для сбора крышек, а также емкости для раздельного сбора самих бутылок из пластика.

Собранное сырье региональный оператор отправит на переработку, а вырученные средства пойдут на приобретение инвалидных колясок для детей-инвалидов, различных технических средств для них.

Акция инициирована Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Цель проекта – привлечь внимание, во-первых, к проблемам реабилитационной помощи приемным детям с особенностями развития, во-вторых, к вопросу загрязнения природы пластиковым мусором. Организаторы считают, что такие крупные задачи вполне реально решить путем малых дел.

Источник: https://izvmor.ru