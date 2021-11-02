В понедельник в Саранске отключат холодную воду

В понедельник, 7 февраля, в Саранске будет временно отключена холодная вода. Это связано с техническими работами на водопроводе.

Несколько дней назад холодную воду отключали в северо-западной части города. Тогда предотвращали аварию на проспекте 60 лет Октября. На сей раз работы будут проводить в юго-западном районе города. Отключение затронет три дома на ул. Ульянова и два дома на ул. Попова.

О крайне изношенном состоянии водопровода Артем Здунов поднимал вопрос еще зимой прошлого года. Той же зимой в центре Саранска было заменено 670 метров труб. А в микрорайонах пока только ремонтируют и предотвращают аварии.

Администрация приносит свои извинения по поводу причиненных гражданам неудобств. Водоснабжение восстановят после устранения неисправности.

Источник: https://izvmor.ru