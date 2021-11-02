Стая собак поселилась в районе Саранска

Стая собак облюбовала заброшенный дом на улице Пуркаева. Случаев нападения на людей пока не зафиксировано.

За двухэтажным строением давно закрепилась нехорошая слава. Несколько лет назад объект был признан аварийным, людей из него расселили, а строение так и осталось стоять. Но свято место пусто не бывает. Сначала в доме поселились бомжи, которые спокойно жили там в свое удовольствие, пока не устроили пожар. Теперь дом в качестве ночлежки выбрали бродячие псы.

«Мимо дома страшно ходить», – жалуются местные жители. Бездомыши начинают агрессивно защищать свое пристанище. Люди насчитали около 5 собак, но их может быть и больше. Появляются они в заброшенном доме чаще ночью, днем, видимо, бегают по улицам в поисках пропитания.

Местное население надеется, что в скором будущем ветхое строение снесут и построят новый дом для людей.

Источник: https://izvmor.ru