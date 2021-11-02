Народные приметы на 8 февраля подскажут, какой будет весна

В первой половине последнего месяца зимы с помощью народных примет можно узнать об особенностях грядущей весенней поры.

Если в восьмой день месяца, завершающего зимний период, имеет место теплая погода, то грядущий весенний сезон будет отличаться комфортным температурным режимом без лютых морозов. Выпадение снега в этот февральский день сулит аналогичные осадки в марте и начале апреля.

Если же 8 февраля очень холодно, то рассчитывать на теплую весну не стоит.

Следует уточнить, что приметы составлялись людьми на основе личных наблюдений, а не посредством применения научного подхода и высокоточного оборудования.