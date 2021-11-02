Саранский храм объявил конкурс рисунков

Храм иконы Божией Матери объявил конкурс рисунков «Славянская азбука». Возраст участников варьируется от 5 до 15 лет.

Юным художникам нужно на листе формата А4 изобразить любую букву старославянского или русского алфавита. Букву надо украсить узором или орнаментом в стиле средневековых мастеров, ориентируясь на то, как они украшали заглавные буквы в книгах.

По словам представителей епархии, рисунки лучше выполнять в той технике, которая больше по душе художникам, приветствуется любая. Готовые изображения следует принести в торговую лавку при храме. Независимая комиссия 18 марта подведет итоги и выберет 3 лучшие работы. Победителей объявят 20 марта после Божественной литургии. Тогда же поздравят и вручат дипломы.

Источник: https://izvmor.ru