В Саранске обсудили проблемы семей

В Саранске состоялось совместное совещание представителей власти и членов НКО, оказывающих помощь нуждающимся семьям. Главная задача тимбилдинга - обсуждение проблем семей.

На совещании родители детей с ВОЗ потребовали создания специальных классов для детей с психическими отклонениями. Официальные органы власти дали положительный ответ – классы заработают в следующем году. Более того, представители бизнес-сообщества планируют для семей с детьми открыть еще одну общественную площадку, на которой можно будет проводить развлекательные и обучающие мероприятия.

На заседании были рассмотрены вопросы объединения усилий общественников, а также возможность проведения консультации для всей семьи и проведения в Мордовии тематического форума.

Источник: https://izvmor.ru