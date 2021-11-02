В Мордовии умер 94-летний ветеран ВОВ

В Большеберезниковском районе РМ умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Григорьевич Никитин. На момент смерти ему было 94 года.

У Николая Григорьевича была долгая и счастливая жизнь. Несмотря на тяжелое бытие в военные и послевоенные годы, он сохранил жизнелюбие и доброе отношение к людям. Он излучал тепло ко всему, что его окружало.

Со своей супругой ветеран прожил всю жизнь, он говорил, что любит ее до сих пор. Они вместе работали учителями и вместе растили детей. Секретом семейного долголетия Николай Григорьевич считал труд и любовь.

Активисты Народного фронта в мае прошлого года навещали супружескую пару и поздравляли с праздником Победы. Тогда он рассказал о своей мечте – чтобы все люди жили долго и счастливо.

Источник: https://izvmor.ru