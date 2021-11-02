В Саранске воспитатель построила детям снежную сказку

Ираида Майорова, воспитатель детского сада № 46, придумала построить во дворе дошкольного учреждения настоящий снежный городок. К этому они привлекла родителей воспитанников и членов своей семьи.

Ираида Ивановна, по словам родителей и коллег, воспитатель от бога. В мае прошлого года она победила в конкурсе «Воспитатель года». Для предприимчивого педагога обильные снегопады только в радость – с их помощью можно подарить детям сказку.

На расчистку снега, строительство и окрашивание фигур ушел не один день. Зато какое получилось великолепие! На территории садика появились горы, вулкан, корабль, фигуры морских животных.

Ну а к фигурам придумали и увлекательные соревнования, например, кто быстрее добежит до кита или накормит тюленя. Такие подвижные игры развивают детское воображение, формируют представления об окружающем мире и укрепляют здоровье.

Источник: https://izvmor.ru