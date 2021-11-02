В Правительстве Мордовии обсудили планы по развитию Атяшевского и Атюрьевского районов

В понедельник, 7 февраля, на заседании Правительства главы Атяшевского и Атюрьевского районов рассказали о планах развития на текущий год.

В Атюрьеском районе планируют развивать сельское хозяйство, а также уделять особенное внимание развитию туризма. Например, в селе Каменка возведут домики для гостей, обустроят веревочный парк и площадки для квестов. Следующие проекты касаются восстановления усадьбы Кулунчаковых в селе Стрельниково и строительства дома культуры в селе Курташки.

В Атяшевском районе собираются реализовать три инвестиционных проекта. В первую очередь, начнут строить центр досуга для детей и молодежи, а также социокультурный центр с бассейном. Следующим этапом будет возведение центра пребывания для нуждающихся граждан. Также глава района считает необходимым обустроить спортивную площадку и провести капитальный ремонт школы-интерната.

Председатель Правительства попросил глав серьезно отнестись к такой значимой работе.

Источник: https://izvmor.ru