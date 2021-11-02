Школьники села Кочкурово запустили вертолет

Четвероклассники кочкуровской средней школы смогли самостоятельно сконструировать и запустить вертолет. Это первый успех начинающих изобретателей.

Ученики сельской школы увлечены конструированием, робототехникой. Два раза в год к ним приезжает мобильный технопарк «Кванториум», оснащенный высокотехнологическим оборудованием. Ребята с удовольствием бегают на занятия, но изобретать хочется постоянно. Хотя когда парк уезжает, дети не унывают. Благодаря целевой программе по дополнительному образованию, школа получила 16 наборов для конструирования. Наборы укомплектованы как для учеников младших классов, так и для ребят постарше.

Тонкости конструирования школьники познают под началом учителя по информатике Александра Зинина.

Источник: https://izvmor.ru