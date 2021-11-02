В Мордовии реализуют проект «Молодые профессионалы»

В Мордовии 2022 году на базе Саранского электромеханического колледжа создадут работу Центра опережающей профессиональной подготовки. Благодаря проекту «Образование» учебные заведения республики получат 12 новых мастерских.

Цель работы Центра профподготовки – в ускоренном темпе качественно обучить все категории граждан по профессиям и компетенциям по мировым стандартам. Профессионально оснащенные мастерские позволят студентам подготовиться к таким конкурсам, как Вордскиллс и Абилимпикс, также станет возможным проведение региональных этапов чемпионатов.

Материальная и техническая база 6 образовательных учреждений будет обновлена в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы». Новые мастерские появятся в Ичкаловском, Атяшевском, Торбеевском районах и в столице республики.

В пресс-службе Мордовии сообщили, что, начиная с 2023 года, планируется ввести еще около 30 новых мастерских.

Источник: https://e-mordovia.ru