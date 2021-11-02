В Мордовии пытаются спасти памятник воинам Великой Отечественной войны

Администрация села Левжа обратилась в Народный фронт РМ с просьбой помочь поставить на учет памятник погибшим воинам в ВОВ. Почти два года сельская администрация не может поставить на учет памятник из-за проблем с документами.

По запросу Народного фронта выяснилось, что проектно-сметная документация была составлена еще в прошлом веке. Дело в том, что администрация села обязана вести учет всех памятников и монументов, находящихся на его территории, а также следить за их состоянием, реставрировать на средства местного бюджета.

Представители Народного фронта разъяснили, что подавать документы надо заново. И только через год, если никто не заявит свои права на памятник, органы власти смогут подать в суд. После этого Росреестр сможет внести монумент в единый государственный реестр.

А пока памятник стоит бесхозный. Члены народного фронта заметили, что увековечить память о земляках, погибших в годы войны, - священный долг.

Источник: https://izvmor.ru