В Краснослободске выбирают лучшего парня

В Краснослободске стартовал конкурс «А ну-ка, парни!». Мероприятие приурочено ко Дню защитников Отечества.

Районный конкурс будет проходить в три этапа. Сначала молодой человек должен подготовить видео, в котором расскажет о себе: чем увлекается, как проводит досуг. Следующий этап включает в себя фотоотчет – конкурсант должен подтвердить, что участвовал в любой добровольческой акции. К каждому фото надо составить комментарии. На заключительном этапе молодые люди должны предоставить видео, на котором будут продемонстрированы их творческие способности.

При выборе победителя жюри будет оценивать мастерство, контент и, конечно, оригинальность предоставленного материала.

Источник: https://izvmor.ru