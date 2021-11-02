В заповеднике Мордовии родился зубренок

В Мордовском заповеднике произошло необычное событие – в январе на свет появился зубренок! Это очень редкое явление.

Специалисты сильно сомневались, что зубренок выживет. Но мамаша проявила всю свою заботу. Почти месяц она холит и лелеет своего малыша. До пяти месяцев теленок будет питаться материнским молоком, потом перейдет на растительную пищу.

Сейчас зубренку необходимы витамины, поэтому сотрудники заповедника обращаются ко всем неравнодушным жителям с просьбой собрать хоть сколько полезных витаминок для полноценного рациона малыша.

Работники заповедника очень надеются, что теленок сможет выжить в естественной среде. Долгое время зубры находились на грани вымирания. Сейчас очень важно сохранить их вид и численность.

Источник: https://zapoved-mordovia.ru