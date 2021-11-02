В Инсаре восстановили уличное освещение

Жители республики с недавних пор стали пользоваться социальным сетями и порталом «Госуслуги», как формой обратной связи с властью. Специалисты ЦУРа фиксируют все жалобы и передают их в профильные ведомства.

Так и жители Инсара через сеть «ВКонтакте» сообщили, что несколько улиц погрузились во тьму. Причем освещения нет уже несколько дней. Специалистами сообщение было отправлено в районную администрацию.

Как выяснилось, на линиях электропередач произошла небольшая авария. Без освещения остались улицы Гагарина, Свентера и Ленина. На сегодняшний день все неполадки устранены, фонари на улицах работают.

Представители Центра управления регионом призывают граждан не молчать о проблемах, обязательно обращаться через соцсети или другим доступным способом.

Источник: https://izvmor.ru