Народные приметы на 9 февраля подскажут, каким будет лето

Народные приметы гласят, что с помощью сосулек можно составить прогноз погоды.

Как гласят поверья, длинные и толстые сосульки в девятый день последнего месяца зимы следует воспринимать в качестве верного признака того, что предстоящая весна будет затяжной, а летняя пора будет идеальной в плане температуры, не огорчая ни холодными днями, ни сильной жарой. Стоит отметить, что у этой приметы нет научного обоснования.

Северный ветер в этот день предвещает малооблачную погоду на протяжении длительного периода времени.

Если вечером 9 февраля наблюдается туман, в скором времени будет иметь место оттепель, сопровождаемая снегопадом.