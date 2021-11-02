Движение в Саранске временно ограничат

На отдельных улицах с 10 по 12 февраля временно будет ограничено движение и запретят стоянку автотранспорта. Исключение составят машины скорой помощи, полиции и пожарной охраны.

Ограничения движения введены из-за уборки наледи и снега на дорогах. Затронут эти меры два микрорайона: Светотехстрой и Юго-Западный. С четверга, 10 февраля, будет перекрыт участок дороги по ул. Коваленко от проспекта 60 лет Октября до ул. Миронова. Проезд будет закрыт с 08:00 до 20:00 часов.

На этот же период закроют проезд по улице Энгельса в промежутке между ул. Ульянова до ул. Р Люксембург. Возле четвертой клинической больницы также нельзя будет ставить транспорт.