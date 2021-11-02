«Кванториум» в Мордовии отмечает первый юбилей

Во вторник. 8 февраля, в стране отмечают День науки. Ровно 5 лет назад В Саранске открылся первый «Кванториум».

В современном технопарке дети изучают естественные науки – биологию, генетику. Знакомятся с информационными технологиями, программированием. Но самые интересные и захватывающие занятия для школьников – это авиаконструирование и робототехника.

К сожалению, реалии нашего времени заставляют проводить занятия в онлайн-режиме. Преподаватели общаются с ребятами через интернет, объясняют новые темы, проверяют выполненные задания, обучают новым приемам.

Чтобы ребята не заскучали, педагоги решили провести конкурс работ. Выполнять их можно в виде рисунков, открыток, видеопоздравлений.

Источник: https://izvmor.ru