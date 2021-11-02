Официальная лига КВН создана в Мордовии

История КВН в Мордовии богатая. В Высшей лиге на Первом канале выступала команда «Регион – 13», но Официальная лига - прорыв в развитии движения КВН.

Структура КВН состоит из Официальной, Центральной и Телевизионной лиги. Редактор новой лиги Владимир Железнов рассказал, что Официальную лигу они презентовали руководству «АМИК» на фестивале, предоставив подробную информацию об университетском КВН, о площадках для проведения игр и о том, сколько студентов задействовано. После одобрения и была создана Официальная лига «Шумбрат».

Редактор поделился, что в лиге могут играть как команды из Мордовии, так и из других регионов.

В конце марта планируется дать старт первому сезону лиги – во Дворце культуры и искусств пойдет фестиваль КВН. Победитель получит приз – 150 тысяч рублей на поездку в Сочи, где пройдет «КиВиН – 2023»

В жюри будут сидеть медийные люди, личности которых пока не раскрываются. Предположительно, позовут и блогеров.

Источник: https://izvmor.ru