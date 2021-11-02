Росреестр Мордовии рекомендует собственникам актуализировать данные в ЕГРН

ЕГРН - это источник сведений об объекте недвижимости и его владельце. Он необходим при любых действиях с недвижимостью, поэтому рекомендуется внести в него актуальные сведения.

Добавить или обновить контактные данные можно двумя способами: обратиться в любой офис МФЦ или через личный кабинет на сайте Росреестра. Правда, здесь уже понадобится электронная подпись. Руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова утверждает, что информация о контактных данных является конфиденциальной и доступ к ней третьих лиц невозможен.

Контактные данные вносятся в ЕГРН на основании ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». При наличии правильного почтового или электронного адреса, собственник сможет получать уведомления о действиях, проводимых с его недвижимостью.

Источник: www:romodanovo.bezformata.com