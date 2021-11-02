Жителя Саранска чуть не лишили автомобиля из-за долгов

Житель столицы республики долгое время не оплачивал налоговые и коммунальные платежи. Сумма долга достигла 112 тысяч рублей.

Приставами было возбуждено более 10 исполнительных производств в отношении должника, но он не торопился ничего оплачивать.

Тогда пристав-исполнитель пошел на радикальные меры и изъял транспортное средство неплательщика. В результате должник явился в подразделение и оплатил задолженность в полном объеме, включая и исполнительский сбор.

Представители ФСПП призывают граждан не накапливать неоплаченные квитанции, совершать платежи хотя бы частично. Не стоит скрываться от самих приставов, долго бегать от проблем не получится. Если вопрос с долгом еще не так запущен, то они подскажут как лучше поступить, где-то пойдут навстречу.

Источник: https://izvmor.ru