В Мордовии проходит конкурс работ о малой Родине

Поволжский центр культур финно-угорских народов объявил о конкурсе исследовательских работ на одном языке. Принять участие могут все желающие в возрасте до 35 лет.

Конкурс проводится по 5 номинациям на русском, эрзянском, татарском, мокшанском языках: «Традиции, обычаи и ремесла народов моей малой Родины», «Их именами гордится родная земля», « Бренд моей малой Родины», «Эколого-краеведческий путеводитель поселения», «История моей малой Родины». Цель конкурса – воспитание патриотизма и национальной самоидентификации молодежи.

Работы необходимо отправить на сайт Поволжского центра до 28 февраля. Второй этап пройдет с 1 по 15 марта, на котором работы будут оценивать эксперты.

Источник: https://izvmor.ru