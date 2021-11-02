В Мордовии школьников обучают кибербезопасности

В Сабаевской общеобразовательной школе уже два года действует центр «Точка роста». На уловки виртуальных аферистов ученики центра точно не попадутся.

На уроках технологии ребята учатся работать на фрезерных, токарных, сверлильных станках, управлять электрическим лобзиком , делать нужные измерения электронным штангенциркулем.

На занятиях по ОБЖ дети учатся оказывать помощь пострадавшим, на специальных тренажерах накладывают шины, бинты.

Но самым интересным предметом у сельских школьников стала информатика. Они изучают тонкости программирования, основы IT-технологий, пробуют сами разрабатывать программы. Недавно у ребят проходило занятие, посвященное кибератакам. Педагог Равиля Кайдаровна рассказала, как защитить свои гаджеты от вирусных атак. После этого школьники выполнили задание на тренажере и почувствовали себя кибердетективами.

Источник: https://izvmor.ru