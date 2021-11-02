Коронавирус в Мордовии начал отступать

За прошедшие сутки в Мордовии зафиксировано 502 случая инфицирования. Из больниц выписали 200 человек выздоровевших.

Поступили в больницу на стационарное лечение 158 человек. Умерло пятеро: три женщины и двое мужчин. Почти у всех болезнь была осложнена пневмонией, у женщины 1969 года рождения была сопутствующая ишемическая болезнь сердца.

Сегодня, 9 февраля, инфекцию обнаружили у 506 пациентов, выписали из стационара 205 человек, умерли трое.

Всего с начала пандемии умерли 1189 человек.

Источник: https://izvmor.ru