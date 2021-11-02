Власти и прокуратура Мордовии помогают ветеранам

Власти региона заботятся не только о подрастающем поколении, не забывают они и о пожилых заслуженных тружениках. На днях в двух районах республики власти и прокуратура помогли ветеранам труда.

Первый случай произошел в Большеигнатовском районе. Некогда украшавшие село ивы теперь начали подгнивать и представлять угрозу обрыва линий электропередач. Вот и возле дома ветерана педагогического труда росла старая ива. Своими силами ветерану спилить дерево не удалось. Тогда она обратилась за помощью в администрацию района.

Глава района Татьяна Полозова и глава сельского поселения Галина Учаева, объединив усилия, арендовали спецтехнику, с помощью которой и спилили иву.

Другой вопиющий случай произошел в Большеберезниковском районе. Там ветерана труда на полгода оставили без льгот на услуги газоснабжения. Прокурорская проверка выявила, что по вине должностных лиц ветеран не была включена в реестр по компенсациям.

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Источник: https://izvmor.ru