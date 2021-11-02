Народные приметы на 10 февраля подскажут, какая погода будет до конца года

Приметы помогут узнать о степени вероятности того, что большая часть года будет не самой благоприятной с точки зрения особенностей погодной обстановки.

Порывы ветра в десятый день последнего месяца зимы народные приметы характеризуют в качестве верного признака того, что до конца года будет преобладать погодная обстановка, характерными чертами которой станут частые дожди и низкая температура воздуха.

Чистое небо в десятый день февраля сулит скорое потепление.

Если же 10 февраля тепло и солнечно, то грядущая летняя пора порадует благоприятной метеорологической обстановкой.