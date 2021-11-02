В Мордовии устраняют последствия снегопадов

Снегопады в Мордовии в этом году бьют все рекорды. Только за одну неделю снега выпало столько, сколько обычно выпадает в течение половины месяца.

И муниципальные предприятия, и управляющие организации работают в авральном режиме. На расчистку снега вышли более тысячи дворников, 152 единицы техники.

В Саранске задействовали плужно-щеточную технику, а ночью вывезли более 150 КамАЗов снега! За сутки дорожники расчистили 973 км улиц города.

В некоторых районах коммунальщики, несмотря на работу спецмашин, не справляются с обилием снега. В Рузаевском районе на помощь пришло местное население. Отдел ППС подал пример местному населению, взяв лопаты в руки, а жители с энтузиазмом подключились к ним.

В Чамзинском районе администрация обратилась к населению с просьбой по возможности убирать снег с крыш.

Источник: https://izvmor.ru