Глава Мордовии поздравил ученых с Днем российской науки

День российской науки традиционно отмечают в стране 8 февраля. Артем Здунов поздравил и наградил инженеров, ученых и сотрудников научно-исследовательских центров Мордовии.

Глава республики поблагодарил ученых за их неоценимый вклад в развитие науки. Благодаря им республика вошла в международный центр «Инженерия будущего». Кроме того, Саранск в 2022-м получил статус столицы изобретательства.

Артем Здунов подчеркнул, что в этом году регион должен продвинуться в развитии рынка и сохранении объектов интеллектуальной собственности. В текущем году планируется провести множество научно-исследовательских мероприятий.

В апреле этого года состоится заседание по рассмотрению новых законодательных инициатив в сфере интеллектуальной собственности. И руководить заседанием будет Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник: https://izvmor.ru