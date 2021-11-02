В школе Саранска прошло итоговое собеседование учеников девятых классов

Сегодня ученики девятых классов сдают итоговую аттестацию на допуск к экзаменам. В школе Саранска собрались 82 девятиклассника.

С 2021 года собеседование стало обязательным. Ученики должны продемонстрировать навыки грамотной устной речи. Школьники должны уметь создавать монологи, участвовать в диалогах, уметь с выражением прочитать текст и пересказать его. На испытание каждого ученика отводится 15 минут. Детям-инвалидам добавляется еще 30 минут.

Если испытуемый наберет не менее 10 баллов, то получит «зачет», в остальных случаях - «незачет», который можно будет пересдать 9 марта и 16 мая.

Преподаватели рекомендуют ученикам не волноваться, пополнять свой лексикон, не использовать слова-паразиты.

Источник: https://izvmor.ru