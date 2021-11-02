Глава Мордовии посетил с рабочей поездкой Рузаевский район

В среду, 9 февраля, Артем Здунов отправился в Рузаевский район. Глава оценил, как запускается новое производство в Рузаевке и оценил перспективность животноводческого комплекса в Красном Сельце.

Предприятие «Экспонента» занимается выпуском химической продукции для сельского хозяйства и строительства. В этом году планируется запустить очень важный проект – производство муравьиной кислоты. В России ее больше никто не выпускает, а, между тем, это ценное сырье.

Как заметил гендиректор компании, если муниципалитет даст возможность расширить производственные площади, то к 2026 году появятся около 200 рабочих мест. Затем глава посетил ООО «Агросоюз – Красное Сельцо». С начала реализации проекта в 2017 году здесь были построены коровники, доильный блок. Завершить проект планируется в 2023 году.

Источник: https://izvmor.ru