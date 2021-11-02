В школе-интернате Саранска сделают капитальный ремонт

В рамках нацпроекта «Культура» будет проведен капитальный ремонт музыкальной школы-интерната. Зданию более 80 лет и последний капремонт проводился почти 20 лет назад.

В школе-интернате учится и проживает 65 детей из районов и еще 35 ребятишек из Саранска. Школьников обучают играть на разных инструментах: струнных, духовых, народных. После ремонта планируется ввести дополнительные занятия по декоративно-прикладному искусству и музыкальному творчеству.

Ремонт будет поводиться в период с 1 апреля по 31 августа текущего года. Проект «Культура» входит в список 12 национальных проектов, объявленных В. В. Путиным на предстоящие годы.

Источник: https://izvmor.ru