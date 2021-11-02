Глава республики осмотрел дом, построенный по программе переселения из аварийного жилья

Артем Здунов 9 февраля посетил с рабочей поездкой Рузаевский район. Он оценил, как построен дом по улице Карла Маркса в рамках программы по переселению из ветхого жилья.

Дом был сдан в пошлом году, он состоит из 66 квартир. Глава района Александр Юткин утверждает, что район будет расти, в этом году будут построены еще два дома. Территория возле домов будет благоустроена. Рядом хотят поставить торговый центр.

Глава республики посетил квартиру супругов Чикиных. Сейчас они на пенсии. Вся их жизнь связана с железной дорогой. Виктор Михайлович все годы проработал помощником машиниста. А его супруга Людмила Александровна – медсестрой в железнодорожной больнице.

Пенсионеры очень довольны новой благоустроенной квартирой. Глава поздравил чету с новосельем и пожелал здоровья и благополучия.

Источник: https://izvmor.ru