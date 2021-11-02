В Мордовии продолжается вакцинация подростков

Заведующая Кадошкинской поликлиникой Елена Межнова рассказала, что 10 подростков получили вакцину о коронавируса. Из них 5 человек учатся в 11 классе, остальные в десятом и в девятом.

Ребятам поставили вакцину «Спутник – М» с согласия родителей. Перед прививкой подростки прошли медицинский осмотр. Перенесли они вакцину хорошо, через две недели им будет поставлен второй компонент.

Несколько подростков того же района также изъявили желание сделать прививку. Как только поступит новая партия, школьников сразу вакцинируют.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в регионе очень напряженная. На данный момент новую коронавирусную инфекцию выявили уже у 800 детей. Недостатка в вакцине нет, на сегодняшний день вакцинировались 464 ребенка.

Источник: https://izvmor.ru