Волонтеры Мордовии помогают бороться с коронавирусом

Медицинским работникам Мордовии бороться с опасной инфекцией помогают более 350 волонтеров. Об этом рассказала Анастасия Гришнева – начальник управления по делам молодежи.

На колл-центры поликлиник сейчас легла большая нагрузка. В них работают 168 волонтеров-медиков. На пунктах вакцинации заняты 20 человек.

Еще 177 волонтеров помогают разносить лекарства и продукты людям, которые лечатся от коронавируса в домашних условиях. Большое дело совершают автоволонтеры. Они развозят медиков на вызовы, помогают пожилым и хронически болеющим людям.

Получить помощь неравнодушных граждан можно по телефону 47-05-16 или по телефону горячей линии 8-800-200-34-11

Источник: https://izvmor.ru