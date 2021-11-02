В Рузаевском районе создадут более 700 рабочих мест

Глава Рузаевского района выступил на сессии районного Совета. Он сообщил, что в районе в 2022 году планируется создать не менее 700 рабочих мест.

Руководитель района Александр Юткин рассказал, что работники промышленного сектора получают среднюю зарплату в размере 46 тысяч рублей, а в сельском хозяйстве – почти 40 тысяч. Высокая зарплата обусловлена активным ростом промышленности и сельского хозяйства в районе.

В текущем году планируется освоить новые проекты: построят газомоторные станции, начнут производить корма для домашних животных, создадут Экопарк высоких технологий.

Александр Юткин заметил, что инвестиции в проекты развития составят более 10 млрд рублей, и это позволит создать новые рабочие места в районе.

Источник: https://izvmor.ru