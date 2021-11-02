Народные приметы на 11 февраля подскажут, грядет ли потепление

Народные приметы на 11 февраля поведают о перспективах потепления в ближайшее время.

Ветер южного направления в одиннадцатый день последнего месяца зимы определяется поверьями, сформированными в народной среде несколько столетий назад, в качестве предвестника скорого потепления.

Если же 11 февраля очень холодно, то в августе будет очень жарко.

Стоит отметить, что приметы имеют своего рода основу в виде представлений о погоде людей, которые жили во времена, когда не было высокоточного оборудования для изучения особенной погодной обстановки и грядущих её изменений. По этой причине уровень достоверности поверий нельзя назвать высоким.